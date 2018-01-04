رونالدو: ميسي وكريستيانو سيواصلان سيطرتهما على الجوائز

يحظى اللاعبان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بجل اهتمام عالم كرة القدم في العصر الحالي، وعلى الأرجح سيستمر هذا الأمر في الأعوام المقبلة، حسبما يرى اللاعب البرازيلي السابق رونالدو.

وقال رونالدو، الملقب بـ "الظاهرة" في تصريحات لمجلة "شبورت بيلد" الألمانية أن اللاعبين الأرجنتيني والبرتغالي سيستمران في بسط سيطرتهما على الجوائز الفردية في المستقبل.

وأشار رونالدو في حواره مع المجلة الألمانية إلى الصعوبات التي اعترت طريقه خلال مسيرته كلاعب، وقال: "في جيلي كانت المنافسة أكبر بكثير من الوقت الحالي، لا أرغب في أن أقلل من شأن ميسي وكريستيانو رونالدو، اللذين سيتنافسان على لقب اللاعب الأفضل في العالم في السنوات المقبلة، ولكن في عصري كان هناك زيدان وريفالدو وفيجو وأنا ثم جاء رونالدينيو، أن تكون الأفضل في ذلك الجيل هو أمر صعب للغاية".

وتطرق رونالدو للحديث أيضا عن انتقال مواطنه نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في مفاجأة مدوية غير متوقعة، واستطرد قائلا: "لا أعلم خلفيات انتقاله، ربما كانت هناك مشكلة مع رئيس برشلونة كما حدث معي، رحيل نيمار من برشلونة يشابه كثيرا ما حدث معي في 1997، لقد ذهبت إلى انتر ميلان عندما كان الدوري الإيطالي أقوى كثيرا من الدوري الفرنسي الآن".