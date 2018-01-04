عثمان ديمبلي يعود إلى برشلونة بعد غياب 3 أشهر

انضم عثمان ديمبلي اللاعب الأغلى في تاريخ برشلونة إلى تشكيلة فريقه التي ستواجه سلتا فيغو في ذهاب دور 16 بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم يوم الخميس بعد غيابه لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية.



وأصيب المهاجم الفرنسي بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية بعد 29 دقيقة من أول مباراة في الدوري يشارك فيها أساسيا مع برشلونة ضد خيتافي في سبتمبر الماضي عقب انضمامه مقابل 105 ملايين يورو من بروسيا دورتموند، وأصبح ديمبلي ثاني أغلى لاعب في العالم بعد نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الحالي.



وخضع ديمبلي (20 عاما) لجراحة في فنلندا وحصل على الضوء الأخضر من أطباء برشلونة للمشاركة في لقاء الغد رغم أن المدرب ارنستو فالفيردي يخطط لمنحه فرص اللعب تدريجيا.



وقال فالفيردي: تعافي عثمان أمر ايجابي جدا بالنسبة لنا بعد أن أصيب خلال فترة اندماجه بالفريق، وسيحصل على دقائق للعب رويدا رويدا لكن يتعين عليه أيضا إثبات جدارته باللعب.