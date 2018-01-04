غوميز: أود اللعب في المونديال

يأمل المهاجم المخضرم ماريو غوميز في أن تساهم عودته إلى فريقه القديم شتوتغارت الألماني، في تعزيز حظوظه في اللعب مع منتخب ألمانيا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا الصيف المقبل.

وصرح غوميز يوم الخميس، خلال تواجده بمعسكر الفريق في إسبانيا: "لدي طموح كبير في تقديم نصف عام جيد قبل قدوم فصل الصيف، وبعد ذلك سوف نرى".

وكان شتوتغارت أعلن بشكل مفاجىء في 22 ديسمبر الماضي عن تعاقده مع غوميز، 32 عاما، قادما من فولفسبورغ الألماني، مقابل ثلاثة ملايين يورو.

وأوضح غوميز أنه يتطلع للمشاركة مع المنتخب الألماني، الملقب بالماكينات، في كأس العالم، حيث قال: "لم أقم بهذا، الانتقال، حتى أكون، تميمة لنادي شتوتغارت، ثم أمضي إلى التقاعد".