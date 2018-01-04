فالنسيا يتعاقد مع فييتو على سبيل الإعارة

أعلن فالنسيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان يوم الخميس أنه أكمل صفقة استعارة المهاجم لوتشيانو فييتو من أتليتيكو مدريد حتى نهاية الموسم الحالي مع وجود خيار بشراء اللاعب الأرجنتيني بشكل نهائي عقب نهاية العقد الحالي.

وانضم فييتو، 24 عاما، لأتليتيكو مقابل 20 مليون يورو في عام 2015 عقب موسم أول رائع له في إسبانيا مع فياريال لكنه فشل في التأقلم مع فريق المدرب دييغو سيميوني على مدار فترتين، وأمضى اللاعب فترة إعارة لإشبيلية الموسم الماضي ضمن الفترتين.

وسجل اللاعب 10 أهداف وأرسل خمس تمريرات مؤثرة مع إشبيلية. ولم تساعده العقوبة المفروضة على تسجيل أتليتيكو للاعبين جدد حتى الأول من يناير الجاري على ترك أي بصمة مع عودته لتشكيلة سيميوني في أغسطس الماضي. وخاض فييتو سبع مباريات منذ البداية في كافة المسابقات بدون أن يسجل مع أتليتيكو هذا الموسم.

وأسرع قدوم الثنائي فيتولو ودييغو كوستا، والذي انضم عقب نهاية العقوبة الموقعة على أتليتيكو بعدم تسجيل لاعبين جدد، برحيله عن الفريق.

ومع فالنسيا، سيعود فييتو للعمل ثانية مع المدرب مارسيلينو الذي استطاع إخراج أفضل ما لديه مع فياريال ويمكن للمهاجم الأرجنتيني خوض أول مباراة له على أرض فريقه أمام جيرونا يوم السبت في ظل إيقاف سيموني زازا كبير هدافي فالنسيا حاليا.