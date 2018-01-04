كوستا يهز الشباك في مباراته الأولى مع أتليتكو

سجل المهاجم دييغو كوستا هدفا في أول مباراة يخوضها بعد عودته الى صفوف اتلتيكو مدريد خلال فوز الاخير الساحق على لييدا إسبورتيو برباعية نظيفة في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا الأربعاء.

وشارك كوستا احتياطيا في الدقيقة 64 واحتاج إلى خمس دقائق فقط ليسجل هدفه فريقه الثالث ليضع فريقه في وضعية أكثر من جيدة قبل استضافة مباراة الإياب على ملعب واندا متروبوليتانو الثلاثاء المقبل.

وبدأ المهاجم الاسباني الدولي الهجمة التي سجل منها الهدف عندما مرر الكرة باتجاه خوان فران قبل أن يعيدها الأخير عرضية داخل المنطقة تابعها كوستا من فوق الحارس دافيد أوليفيروس.

وكان كوستا عاد إلى أتلتيكو التي تركه إلى تشليسي الإنجليزي عام 2014 خلال الصيف، لكنه لم يتمكن من اللعب في صفوفه بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة على نادي العاصمة الإسباني التي انتهت في مطلع الشهر الحالي.

وكان أتلتيكو مدريد تقدم في الشوط الأول بهدفين سجلهما الأوروغوياني دييغو غودين والمخضرم فرناندو توريس في الدقيقتين 33 و37 قبل أن يضيف الرابع الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة الاخيرة