كونتي: الحظ لم يحالف موراتا أمام أرسنال

دافع أنتونيو كونتي مدرب تشيلسي عن مهاجمه ألفارو موراتا بعدما أهدر اللاعب الإسباني ثلاث فرص من وضع انفراد كلفت فريقه الفوز ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.

وتعادل تشيلسي 2 - 2 باستاد الإمارات لكن موراتا واصل إهدار الفرص أمام المرمى إذ سدد خارج الملعب في مناسبتين ثم سدد مباشرة نحو الحارس بيتر تشيك في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأحرز موراتا عشرة أهداف في 19 مباراة في الدوري منذ انضمامه من ريال مدريد في بداية الموسم لكنه فشل في هز شباك ستوك سيتي في الفوز 5 - صفر يوم السبت ولم يحالفه الحظ خلال فترة الأعياد بعد ذلك.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي: الحظ لا يحالفه خلال هذه الفترة. في المباراة الماضية أمام ستوك قلت إنه من المهم للمهاجم أن يحصل على فرص للتسجيل، واليوم حصل على هذه الفرص لكنها كرة القدم. أنا سعيد بالتزامه وعمله الكبير مع الفريق وهما الأهم عندي.

وأضاف: بالنسبة للمهاجم من المهم أن يهز الشباك وفي حالته يمكن لثقته أن تهتز. هو ما يزال صغيرا في السن ويجب أن يواصل العمل والتطور. الهدف قادم.

وأطاح موراتا البالغ عمره 25 عاما بالكرة بغرابة عندما حصل على فرصة مبكرة، وتقدم أرسنال عبر جاك ويلشر لكن إيدين هازارد أدرك التعادل مع ركلة جزاء قبل أن يمنح ماركوس ألونسو التقدم للفريق الزائر ثم أدرك هيكتور بيليرين التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان يمكن لموراتا أن يمنح تشيلسي الفوز في النهاية لكن تشيك تصدى لتسديدته من وضع انفراد قبل أن يسدد دافيدي زاباكوستا في العارضة.

واعترف كونتي غير المصدق لما حدث أن إهدار الفرص كلف فريقه صاحب المركز الثالث فرصة تقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر.

وتابع المدرب الإيطالي: التعادل باستاد الإمارات نتيجة جيدة. لكن في نهاية المباراة لو نظرنا إلى الفرص التي صنعناها للتسجيل فهذا يعني أننا خسرنا نقطتين.