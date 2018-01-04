مورينيو يصف شائعات رحيله عن يونايتد بـ"النفايات"

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن التزامه الكامل بالاستمرار مع الفريق، نافيا الشائعات التي أشارت إلى رغبته في الرحيل عن النادي، ووصفها بـ"النفايات".

وقال مورينيو في مؤتمره الصحافي الأسبوعي "إنني أقول إنها نفايات، لا أجد كلمة أفضل من ذلك لوصف هذا الأمر".

وأضاف المدرب المثير للجدل "أسوأ شيء أن يأتي شخص ما ليضع ذرة من الشك فيما يتعلق بعملي، وعن كل التفاصيل المتعلقة بوظيفتي، لذلك فإنني أصف هذه الأنباء بالنفايات لأنني لا أعترف بها".

وقضى مورينيو عاما ونصف العام في عقده مع مانشستر يونايتد، الذي يمتد ثلاثة أعوام.

وأوضح مورينيو "أكرر مرة أخرى بأنني في منتصف عقدي مع مانشستر يونايتد، وإذا كنت في طريقي لتمديد التعاقد مع الفريق، فإن هذا يتوقف على مسؤولي النادي، ولكن التزامي يبدو كاملا وأرغب في البقاء".

واختتم مورينيو حديثه قائلا: "أرى نفسي هنا (بعد ثلاثة أعوام)، إنها مجرد مسألة خاصة بالنادي، ومجلس المالكين.. (إذا) كانوا سعداء بمساهمتي ويريدون مني البقاء بعد انتهاء عقدي الحالي".