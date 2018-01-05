الإصابة تبعد شميلزر عن دورتموند

رجح مراقبون أن يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني لاعبه مارسيل شميلزر خلال بداية الدور الثاني من الدوري، بوندسليغا، الأسبوع المقبل، خاصة وأن قائد الفريق يعاني من إصابة في الفخذ.

وأصيب شميلزر مع بداية معسكر الفريق خلال العطلة الشتوية في ماربيا وقال يوم الجمعة :"من غير المعقول ان أفكر في التدريب، وسننتظر حتى نعود إلى مدينة دورتموند، سأخضع لعدد قليل من فحوص الأشعة ثم سننظر عن قرب للإصابة".

وتأتي إصابة شميلزر هذا الموسم قبل مباراة الفريق الأولى في الدور الثاني أمام فولفسبورغ المقرر إقامتها يوم 14 من الشهر الجاري.

ويحتل دورتموند المركز الثالث، بعد أن فاز بآخر مباراتين له قبل نهاية العطلة الشتوية مع المدرب الجديد بيتر شتويغر، الذي تولى تدريب الفريق خلفا لبيتر بوش الذي اضطر للرحيل بعدما هبط أداء الفريق، وحقق انتصارا وحيدا في 13 مباراة في جميع المسابقات.

وواصل ماركو رويس وماريو غوتزه وغونزالو كاسترو تدريباتهم الفردية عقب عودتهم من الإصابات، ومن المقرر أن ينضم المهاجم بيير إيمريك أوباميانج للفريق يوم الجمعة، بعدما حضر حفل توزيع جوائز الكاف حيث حصل على المركز الثالث كأفضل لاعب أفريقي.