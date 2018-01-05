انتقادات حادة تجاه بايرن ميونخ بعد زيارة قطر

وجه وينزل ميكالسكي، مسؤول منظمة حقوق الإنسان في ألمانيا، انتقادات لاذعة تجاه بايرن ميونخ بعد زيارة النادي الأخيرة إلى قطر، مطالباً إدارته بالحديث علناً عن المشاكل التي يعانيها العمال.

ويجري بايرن ميونخ معسكره الشتوي حالياً في قطر، للمرة الثامنة استغلالاً لتوقف المنافسات الرياضية خلال فترة الأعياد ورأس السنة.

وقال ميكالسكي في تصريحات لـ"دويتشه فيله": يجب على بايرن ميونخ الحديث عن المشاكل الإنسانية التي يعانيها العمال في قطر، ولا يبقى صامتاً، لأن هناك احتمالا كبيرا أن النادي يتدرب ويقطن في منشآت بناها العمال المغلوبون على أمرهم، وبالتالي فإن بايرن قد يكون مرتبطاً بشكل غير مباشر بانتهاك حقوق الإنسان.

وواصل: وزير الخارجية الألماني زار قطر وأطلعه المسؤولون على التطور الذي حدث في مجال حقوق الإنسان، لكن ذلك جزء من الحقيقة، لأنه زار مواقع العمل في ملاعب كأس العالم 2022 والتي تم تحسينها بعد تزايد حدة الانتقادات من المجتمع الدولي والهيئات الرياضية، لكنه لم يستطع الوصول إلى المواقع الأخرى التي لم تسلط الأضواء عليها.

وأتبع: قال القطريون إنهم حسنوا بعض الأمور المتعلقة بعقود العمل والتزام الشركات بتسديد الرواتب، لكن مجدداً هذا التحسين على الورق فقط، لم نجد أي تحسن على أرض الواقع.

وحول رعاية مطار حمد الدولي لنادي بايرن ميونخ، أجاب: قد يقال إن بايرن ليس مرتبطاً بهذا الأمر، لكن ما يقال غير صحيح، كان من المفترض أن تتحقق إدارة بايرن من بعض التفاصيل المشبوهة المتعلقة بالرعاية، وكما أعرف أن بايرن نادِ غني فلماذا قبل الرعاية؟! أي شبهة تحوم حول المطار فإنها ترتبط ببايرن كذلك.