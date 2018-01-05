برشلونة يتعادل مع سلتا.. ويقترب من ربع النهائي

اقترب برشلونة من التأهل لدور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما اقتنص تعادلا إيجابيا بطعم الفوز 1 - 1 من مضيفه سلتا فيغو في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة يوم الخميس.

وتقدم خوسيه أرناييز لبرشلونة في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل بيون سيستو لمصلحة سيلتا فيغو في الدقيقة 31.

من المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب (كامب نو) معقل الفريق الكتالوني يوم الخميس القادم، حيث يكفي برشلونة التعادل السلبي من أجل العبور لدور الثمانية.

في المقابل تغلب ليغانيس 1 - صفر على ضيفه فياريال، ليتأجل حسم التأهل لمباراة الاياب التي ستجرى على ملعب فياريال الأسبوع المقبل.