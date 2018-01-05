برشلونة يقترب من التوقيع مع الكولمبي مينا

اقترب برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم من التعاقد مع المدافع الكولومبي العملاق ييري مينا من بالميراس البرازيلي، بحسب ما ذكرت تقارير صحافية إسبانية يوم الجمعة.

ويبحث برشلونة عن تعزيز دفاعه في ظل الرحيل المتوقع للأرجنتيني المخضرم خافيير ماسكيرانو إلى الدوري الصيني، والتقارير التي تشير إلى رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد مع قلب دفاعه الفرنسي الشاب سامويل أومتيتي.

وفضلا عن ماسكيرانو، 33 عاما، وأومتيتي المصاب، يملك الفريق الكاتالوني المخضرمين جيرارد بيكيه والبلجيكي توماس فيرمايلين في مركز قلب الدفاع.

وكتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" يوم الجمعة: "ييري مينا على بعد خطوة من الانضمام إلى برشلونة"، بينما أشارت إذاعة "أوندا سيرو" الى تأكيد برشلونة "إتمام الصفقة".

وكتب الجناح الدولي الكولومبي السابق فاوستينو أسبريا الذي حمل ألوان بالميراس سابقا: "أهلا وسهلا ييري مينا في برشلونة"، ويتمتع مينا،23 عاما، ببنية جسدية ضخمة، 1.95 م، ويدافع عن ألوان بالميراس منذ مايو 2016 بعد قدومه من سانتا في.