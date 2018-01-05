تشيلسي يكمل تعاقده مع باركلي

أكمل روس باركلي لاعب وسط منتخب إنجلترا إجراءات انتقاله من إيفرتون إلى تشيلسي يوم الجمعة حيث قال النادي اللندني إن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما وقع على عقد لخمسة أعوام ونصف.

ولم يكشف الطرفان عن المقابل المالي لضم باركلي الذي لم يلعب مع إيفرتون هذا الموسم بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وخاض باركلي 150 مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز مع إيفرتون.

وسيمنح الانتقال إلى بطل إنجلترا تحديا جديدا للاعب عانى للارتقاء لمستوى التوقعات العالية التي رافقت انضمامه للفريق الأول في إيفرتون.

وقال باركلي لموقع تشيلسي على الإنترنت: "السعادة لا تسعني. أنتظر اللعب مع الفريق على أحر من الجمر، بداية جديدة مع فريق في حجم تشيلسي أمر لا يصدق".