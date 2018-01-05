مدرب كريستال بالاس: تقنية حكم الفيديو يجب أن تتحسن

حذر روي هودسون مدرب كريستال بالاس المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من أن الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد في كرة القدم الإنجليزية قد تتسبب في فوضى لكنه عاد ليقول إنه إذا تم توظيفها جيدا فقد يكون لها تأثير إيجابي على إدارة المباريات.

وسيتم اختبار تقنية حكم الفيديو المساعد لأول مرة في إحدى منافسات كرة القدم في إنجلترا في لقاء كريستال بالاس أمام مضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الإثنين.

ولا يظهر هودسون، الذي صعد بفريقه من ذيل الترتيب إلى المركز 14 منذ توليه المهمة في سبتمبر الماضي، حماسا إزاء تقنية حكم الفيديو المساعد منذ أن كان شاهدا على تطبيقها في كأس القارات في 2017 في روسيا.

وقال للصحفيين: "كنت شاهدا على التجربة لكن من داخل ستوديو تلفزيوني، كان الوضع فوضويا هناك... لم تعمل التقنية بشكل جيد على الإطلاق لأن التواصل بين الحكم والمساعد الجالس على الجهاز لم يتم بشكل جيد".

وأضاف: "هناك الكثير من التساؤلات يتعين الإجابة عليها حول كيفية تنسيق هذه الأمور معا. ولكن إذا تم هذا التنسيق بالفعل وساعد على وقف المظالم الكبيرة فإننا من جانبنا سنكون مؤيدين لهذه التقنية".

وتعتمد التقنية على وجود مساعدين للحكم لمشاهدة المباراة عن بعد ومن ثم لفت انتباه الحكم للأخطاء أو المواقف الخطيرة التي تفوته.

وسيكون استخدام التقنية مقتصرا على أربعة مواقف هي التي قد تؤثر على سير المباراة وهي معاونة الحكام في تقليص الأخطاء بشأن احتساب الأهداف أو ركلات الجزاء أو حالات الطرد أو الخطأ في تحديد هوية اللاعبين.