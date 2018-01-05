غوارديولا: لا أريد خسارة أي مواجهة

اعتبر الاسباني جوسيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الانكليزي لكرة القدم، ان إحراز أربعة ألقاب هذا الموسم هو طرح "غير واقعي"، مشيرا الى انه يحتاج الى أكثر من 30 لاعبا لتحقيق هذا الهدف غير المسبوق لفريقه.

وعلى رغم أدائه اللافت هذا الموسم، سبق لغوارديولا ان استبعد إحراز فريقه ألقاب المسابقات الأربع التي ينافس فيها، وهي الدوري الانكليزي وكأس انكلترا وكأس الرابطة المحلية ودوري أبطال أوروبا.

ويتصدر سيتي ترتيب الدوري المحلي بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه غريمه مانشستر يونايتد، وبلغ الدور الثاني من دوري ابطال اوروبا، ونصف نهائي كأس الرابطة، ويستعد لمواجهة بيرنلي في الدور الثالث من مسابة الكأس السبت.

وخلال مؤتمر صحافي الجمعة، قال غوارديولا لدى سؤاله عن امكانية فوز فريقه بالالقاب الاربعة: "ربما يمكن طرح هذا السؤال في مارس أو ابريل اذا كنا لا زلنا في المسابقات الاربع".

وأضاف: "غدا سنخوض الدور الثالث من كأس انكلترا، وبالتالي التفكير بالمسابقات الاربع هو وهم، الامر غير واقعي"، متابعا "سنحتاج الى ان يقدم 32 لاعبا أداء جيدا جدا في المسابقات الاربع. هذا الامر لن يحصل في التشكيلة الموجودة بتصرفي".

وبحسب قوانين الدوري الانكليزي الممتاز ودوري ابطال اوروبا يمكن تسجيل 25 لاعبا في كل مسابقة كحد اقصى في التشكيلة الرسمية، لكن يمكن رفع هذا العدد من خلال اضافة لاعبين يبلغون من العمر 21 عاما وما دون.

وأكد غوارديولا انه سيحث لاعبي فريقه على المنافسة حتى النهاية في المسابقات الاربع، مع إقراره بصعوبة المهمة. وقال "الاولوية هي المباراة المقبلة وبالتالي فان الاولوية هي غدا. التدرب جيدا، الاكل جيدا، الراحة جيدا، الاستيقاظ جيدا واللعب في الثالثة بعد الظهر".

وتابع "رغبتنا في الوقت الحالي عدم اهمال اي مسابقة، عدم خسارة اي مباراة".

وأعرب غوارديولا عن عدم قلقه في حال عدم نجاح ناديه من التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية، في ظل تقارير عن اهتمام سيتي بالمهاجم التشيلي لأرسنال ألكسيس سانشيز او قلب دفاع ريال سوسييداد الاسباني اينيغو مارتينيز.

ورأى ان "كل الأندية تعمل وتبذل قصارى جهودها، تصيب في بعض الاحيان ولا تنجح في احيان اخرى، لكن هذا لا يمثل مشكلة كبيرة"، مضيفا "قلت مرارا اننا نعمل الان لهذا الشهر لكن ايضا للمستقبل، للمواسم القادمة. لا يهم ماذا سيحصل، سأعمل مع اللاعبين الموجودين معي".