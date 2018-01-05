فيليز سارسفيلد يؤكد قدوم زاراتي

قال فيليز سارسفيلد المنافس في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم إن المهاجم ماورو زاراتي سيترك واتفورد الإنجليزي ويعود لبلاده على سبيل الإعارة.

وأضاف فيليز في بيان: "المهاجم البالغ عمره 30 عاما سيعود على سبيل الإعارة ليبدأ فترته الثالثة مع الفريق".

ولعب زاراتي، الذي تضمنت مسيرته الحافلة اللعب لأندية لاتسيو وإنترميلان وويست هام يونايتد وفيورنتينا وبرمنغهام سيتي، ثلاث مباريات فقط مع واتفورد وقضى الأشهر القليلة الماضية معارا إلى النصر الإماراتي.

ومن المتوقع أن يعود للأرجنتين "في الأيام القليلة المقبلة" لبدء فترته الثالثة مع فيليز الذي قال إنها ستستمر حتى نهاية الموسم المحلي في مايو.