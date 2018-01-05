كونتي: باركلي سيكون صفقة جيدة

قال الإيطالي أنتونيو كونتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي إن روس باركلي لاعب خط وسط إيفرتون سيكون صفقة جيدة لفريقه إذا انتقل بالفعل للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجاري حاليا.

ورفض باركلي عرضا من تشيلسي للانتقال لصفوفه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن أفادت تقارير صحفية يوم الجمعة أنه سيخضع لفحص طبي بتشيلسي قبل أن يكمل انتقاله للفريق مقابل 15 مليون جنيه استرليني.

وقال كونتي أن ناديه سيعلن عن الصفقة إذا تمت ولكنه اعترف ان باركلي، 24 عاما، لديه موهبة عظيمة: "سيكون صفقة جيدة للفريق. فرصة جيدة للنادي لشراء هذا اللاعب. بالطبع سيكون صفقة جيدة لتشيلسي. مازال صغيرا. أعتقد أن لديه المساحة الكافية للتطور. ولديه مجال للتحسن، إنه قوي جسديا ولديه أسلوب جيد للغاية".

ولم يخض باركلي أي مباراة مع فريقه هذا الموسم واقترب من استعادة مستواه مرة أخرى بعدما خضع لعملية جراحية في أوتار الركبة في الصيف الماضي.

واختتم كونتي: "من المهم أن نتفهم المدة التي سيحصل عليها للتعافي من إصابته. هذا اللاعب لم يخض أي مباراة منذ سبعة أشهر. إذا وقع هذا اللاعب للنادي يجب أن نصبر ونساعده للتعافي سريعا".