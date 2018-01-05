بياتسا يرتدي قميص شالكة على سبيل الإعارة

قال نادي شالكه المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في بيان انضمام الجناح الكرواتي الدولي ماركو بياتسا إلى صفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادما من يوفنتوس بطل إيطاليا.

وشارك بياتسا في 20 مباراة مع يوفنتوس في كل المسابقات في الموسم الماضي إلى أن تعرض لإصابة في ركبته اليمنى خلال مباراة ودية بين كرواتيا وإستونيا في مارس 2017، ورغم تعافيه من الإصابة إلا أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما لم يتمكن من استعادة مكانه في تشكيلة يوفنتوس الأساسية.

ويحتل شالكه المركز الثاني في الدوري الألماني خلف المتصدر بايرن ميونيخ بفارق 11 نقطة.