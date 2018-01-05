"تمزق" يبعد راموس عن ريال مدريد

كشف نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الجمعة، عن إصابة قائده سيرخيو راموس بتمزق في ربلة الساق، ما قد يؤدي الى إبعاده عن الملاعب ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، بحسب الصحف المحلية.

وأصدر نادي العاصمة الإسبانية بيانا أكد فيه "إصابة اللاعب بتمزق عضلي في ربلة الساق اليسرى"، مشيرا إلى أن الجهاز الطبي "يواصل تقييم تعافيه".

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن راموس سيغيب عن الملاعب من أسبوعين إلى ثلاثة ما يعني أنه سيغيب عن مباراة الإياب من مسابقة كأس إسبانيا وأربع مباريات في الدوري المحلي، لكنه سيكون جاهزا لخوض المباراة المرتقبة ضد باريس سان جرمان في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في 14 فبراير المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس أصيب، الخميس، خلال حصة تدريبية كانت مخصصة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الذهاب ضمن ثمن نهائي كأس إسبانيا أجريت في اليوم نفسه، والتي فاز فيها ريال على نومانسيا من الدرجة الثانية (3-صفر).

ويعاني مدرب الفريق زين الدين زيدان من نقص في خط الدفاع للمباراة المقررة ضد سلتا فيغو، الأحد، نظرا لغياب داني كارفاخال الموقوف لنيله بطاقة حمراء في مباراة "الكلاسيكو" ضد برشلونة في 23 ديسمبر الماضي (صفر-3).