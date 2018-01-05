هدف سون ينقذ توتنهام من فخ ويست هام

أحرز سون هيونغ - مين هدفا ليمنح توتنهام هوتسبير التعادل 1 - 1 مع ويست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس.

وبدى أن هدف بيدرو أوبيانغ في الدقيقة 70 سيقود ويست هام للفوز بعدما قضى الفريق أغلب فترات المباراة في الدفاع، لكن توتنهام أدرك التعادل أخيرا عبر الكوري سون بتسديدة رائعة في مرمى أدريان حارس ويست هام قبل سبع دقائق من النهاية.

وربما كانت الهزيمة ستكون ظالمة لتوتنهام صاحب المركز الخامس الذي حصل على 31 فرصة على المرمى مقابل ثلاث لويست هام لكن التعادل تركه خلف ليفربول صاحب المركز الرابع بثلاث نقاط في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويعود الفضل في تقدم مستوى ويست هام، للمدرب ديفيد مويس بعد أن قفز بالفريق إلى المركز 15 فوق منطقة الهبوط بنقطتين.