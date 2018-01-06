إيفرتون يتعاقد مع التركي توسن

أكمل نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إجراءات التعاقد مع المهاجم التركي الدولي سينك توسن لاعب بشكتاش التركي في خطوة ربما تسعد مشجعيه بعد ساعات فقط من انتقال لاعب وسطه روس باركلي إلى المنافس المحلي تشيلسي اللندني حامل اللقب.

وكما كان متوقعا انضم توسن، 26 عاما، إلى إيفرتون بناء على عقد لمدة أربعة أعوام ونصف وتعهد بمساعدة النادي على هز شباك الخصوم بعد أن عانى كثيرا في إنهاء الهجمات بنجاح خلال الموسم الحالي.

ونقلت قناة إيفرتون التلفزيونية عن توسن قوله: الانضمام لإيفرتون منحني شعورا جميلا. وأنا سعيد للغاية بوجودي هنا وسعيد بأن كل شيء سار على ما يرام. وأتوق للعب مع إيفرتون في أقرب فرصة، وإيفرتون فريق كبير صاحب تاريخ عريق وثقافة راسخة وأتطلع لإسعاد جماهير النادي.

وأضاف: أنا حقا متحمس للغاية للعمل مع زملائي الجدد لأن إيفرتون بحق يملك عددا من اللاعبين الكبار.. مثل واين روني.. وأتطلع للعب معهم والاستفادة من خبراتهم.

وأحرز توسن 14 هدفا خلال مشاركته في 24 مباراة مع بشكتاش في الموسم الحالي، وواجه إيفرتون مشكلات في التهديف منذ انتقال هدافه في الموسم الماضي روميلو لوكاكو إلى مانشستر يونايتد في يوليو 2017.

ولم يكشف النقاب عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قدرت قيمتها بنحو 27 مليون جنيه إسترليني.

ويحتل ايفرتون المركز التاسع بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز العشرين بعدما تجاوز تعثره في بداية الموسم وأحرز 25 هدفا خلال 22 مباراة على مستوى الدوري.

وقال سام ألاردايس مدرب إيفرتون: بالنظر لما يتمتع به اللاعب من مهارات وقدرات.. فهذا هو أفضل سعر على المستوى الأوروبي في الوقت الحالي.