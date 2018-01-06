برشلونة ينهي المفاوضات الماراثونية ويضم النجم كوتينيو

أنهى برشلونة شهوراً من الانتظار واللهاث خلف اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو، وأعلن يوم السبت عن توقيعه عقداً مع متوسط ميدان ليفربول الإنجليزي لمدة 5 مواسم، ومبلغ قياسي قدره 160 مليون يورو.

ووصل كوتينيو إلى برشلونة يوم السبت قادماً من إنجلترا بعدما تخلف عن مرافقة بعثة فريقه المتوجهة إلى دبي، من أجل اتمام الصفقة التاريخية.

وبات كوتينيو أغلى لاعب في تاريخ برشلونة، متفوقاً على زميله عثمان ديمبلي المنتقل من بروسيا دورتموند مقابل 105 ملايين يورو، وزميله السابق في ليفربول لويس سواريز والذي ارتدى قميص برشلونة لقاء 85 مليون يورو.

ويعتبر اللاعب البرازيلي الدولي الصفقة الشتوية الأولى لبرشلونة منذ 7 أعوام، وتحديداً عندما تعاقد مع الهولندي إبراهيم أفيلاي شتاء 2011 قادماً من مواطنه آيندهوفن.

ولعب كوتينيو مع إنتر ميلان الإيطالي وإسبانيول الإسباني وفاسكو دي غاما البرازيلي، قبل الوصول إلى ليفربول عام 2013، ومع الأخير أحرز 51 هدفاً.

وارتدى صانع الألعاب (25 عاماً) قميص منتخب بلاده 31 مرة، سجل خلالها 8 أهداف.