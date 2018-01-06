تيفيز يرتدي قميص بوكا للمرة الثالثة

أعلن نادي بوكا جونيورز المنافس في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم الليلة الماضية أنه تعاقد وللمرة الثالثة مع لاعبه السابق كارلوس تيفيز بعد إنهاء ارتباطه بشانغهاي شينهوا الصيني.

والتقى تيفيز الذي سيكمل عامه 34 في الشهر المقبل مع مدرب بوكا غييرمو باروس شيلوتو ومباشرة بدأ استعدادته للموسم الجديد في مجمع لوس كارداليس.

وقال النادي الأرجنتيني: "تيفيز عاد لبيته.. اليوم انضم لفريق المدرب غييرمو في مجمع كارداليس وهو يتدرب حاليا مع زملائه في الفريق".

ولم يكشف بوكا عن أي تفاصيل تتعلق بالتعاقد مع اللاعب المخضرم كما لم يوضح إن كان النادي الصيني حصل على أي أموال في إطار الصفقة.

وكان تيفيز الذي خاض 76 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين بدأ مسيرته في بوكا المنتمي لعاصمة بلاده ما بين 2001 و2004 قبل أن ينضم إلى كورنثيانز البرازيلي وويست هام يونايتد الإنجليزي ثم مانشستر يونايتد وجاره سيتي.

كما سبق له الفوز بلقب الدوري الايطالي مع يوفنتوس في عامي 2014 و2015 قبل العودة ولفترة قصيرة إلى بوكا.

وانضم تيفيز إلى شينهوا الصيني في يناير 2017 ورغم أنه فاز معه بكأس الاتحاد الصيني في العام الماضي فإنه لم يتأقلم على ما يبدو مع الأجواء في الصين.