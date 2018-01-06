سيتي يقلب الطاولة ويدك بيرنلي برباعية في كأس إنجلترا

قلب نادي مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تأخره أمام بيرنلي صفر - 1 في الشوط الأول لمباراتهما في الدور الثالث من كأس إنجلترا، فوزا كبيرا بنتيجة 4 - 1.

وتأخر سيتي الذي لم يخسر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بهدف لآشلي بارنز في الدقيقة 25، الذي استغل خطأ دفاعيا وانفرد بالحارس التشيلي كلاوديو برافو وسدد الكرة قوية في مرماه.

ولم يتمكن سيتي بقيادة المدرب الإسباني غوارديولا في الوقت المتبقي من الشوط الأول من اختراق دفاع بيرنلي، على الرغم الضغط الكبير الذي قام به لاعبوه ومعظمهم من الاساسيين، مثل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والإسباني دافيد سيلفا والألماني ليروي ساني.

إلا أن سيتي قلب المباراة بعد مرور نحو عشر دقائق على انطلاق الشوط الثاني، فسجل هدفين على التوالي عبر أغويرو، ففي الدقيقة 56، انسل أغويرو من خلف المدافعين ليتلقى تمريرة من الالماني إيلكاي غوندوغان الذي نفذ ركلة حرة سريعة بينما كان دفاع بيرنلي لا يزال يحاول تنظيم صفوفه.

وبعد دقيقتين فقط، مرر أغويرو الكرة من خارج المنطقة إلى غوندوغان المتواجد داخلها محاطا بأربعة مدافعين، وقام الألماني بتحويل الكرة خادعة أيضا بكعب القدم إلى أغويرو الذي كسر مصيدة التسلل وسجل الهدف الثاني، وسط فرحة عارمة في استاد الاتحاد التابع للنادي الشمالي.

وضمن سيتي نتيجة المباراة في الدقيقة 71 عبر ساني الذي تبادل الكرة مع سيلفا، واخترق منطقة بيرنلي من الجهة اليمنى، وأنهى البرتغالي برناردو سيلفا مهرجان الأهداف في الدقيقة 82 بتسديدة بيسراه من منتصف المنطقة، بعد هجمة مرتدة قادها ساني.