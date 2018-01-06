عائلة عبدالحق نوري تستوضح من أياكس حول عملية إسعافه

تسعى عائلة الهولندي عبد الحق نوري لاعب نادي أياكس أمستردام، والذي تعرض لأزمة قلبية تسببت له بضرر في الدماغ، إلى الحصول على إيضاحات حول الإسعافات التي قدمت له على أرض الملعب، بحسب ما أفادت السبت وسائل إعلام محلية.

وكان نوري (20 عاما) المغربي الأصل، تعرض لأزمة قلبية في يوليو 2017 أثناء مشاركته مع ناديه في مباراة ودية في كرة القدم في النمسا. وبعد تلقيه إسعافات أولية على أرض الملعب، نقل اللاعب الى المستشفى، ليعلن النادي في وقت لاحق انه يعاني من ضرر خطر ودائم في الدماغ.

والسبت، أوردت صحيفة "إن آر سي" الهولندية أن عائلة نوري المكنى "آبي" وكلت المحامي جون بير للتقصي حول ظروف الحادث، وأن بير يأمل في أن يتمكن في وقت قريب من نشر خلاصات جازمة بعدما دارت أسئلة حول الوقت الفعلي الذي استغرقه بدء إجراءات إنعاش قلب اللاعب. وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب اللقطات المصورة، فإن هذه الإجراءات لم تحصل خلال الدقائق الخمس الأولى بعد وصول طبيب الفريق إلى أرض الملعب.

وبعد أيام في العناية الفائقة، بات اللاعب منذ نهاية يوليو قادرا على التنفس من دون الاستعانة بالأجهزة وخرج من الغيبوبة الاصطناعية، إلا أنه لا يزال في حال وعي متدن بحسب الصحيفة.

وكان النادي أعلن أن جزءا كبيرا من دماغ نوري توقف عن العمل وأن فرص استعادة هذه الوظائف هي أشبه بمعدومة.

وأكد أياكس في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنه يتعاون بالكامل مع ما يقوم به المحامي بير، وأن العائلة تريد، كما أياكس، أن تعرف بالتحديد ما الذي جرى مع عبد الحق. إلا أن النادي أكد أنه يتواصل مباشرة مع العائلة، ويرفض تقديم أي معلومات عبر طرف ثالث مثل وسائل الاعلام، لأن الأمر يتعلق بملف طبي وبالتالي هو سري.

وأشارت "إن آر سي" إلى أن العائلة لم تكن على علم بخلاصة توصل إليها اتحاد الكرة الهولندي بعد فحص طبي لنوري في العام 2014، وهي أنه يعاني من تشوه في القلب، وأن الفريق الطبي في النادي اعتبر في حينه أن ذلك لا يشكل خطرا على صحته.

وأشار متحدث باسم الاتحاد إلى أن الأخير أبلغ نوري في حينها شفهيا وبطريقة مكتوبة بنتائج الفحص، وأن ذلك يكفي لأن اللاعب كان قد تجاوز في ذاك العام السادسة عشرة من العمر.