كوستا يسجل ويطرد بعد عودته إلى الدوري الإسباني

عزز فريق أتلتيكو مدريد تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب أندية الدوري الإسباني لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه خيتافي 2 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من مسابقة الدوري.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط عن برشلونة المتصدر، والذي يواجه ليفانتي يوم الأحد، فيما توقف رصيد خيتافي عند 23 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف أمام ريال سوسيداد وجيرونا صاحبي المركزين التاسع والعاشر على الترتيب.

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله أنخيل كوريا في الدقيقة 18، عندما توغل أنتوان جريزمان بالكرة قبل أن يمرر كرة بينية رائعة إلى كوريا داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية قوية إلى داخل المرمى.

وفي الشوط الثاني، أضاف دييغو كوستا الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في الدقيقة، 68 عندما مرر سيمي فرساليكو الكرة داخل منطقة الجزاء قابلها كوستا بتسديدة قوية سكنت المرمى، قبل أن يتلقى اللاعب البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء بسبب طريقة احتفاله بالهدف.

يذكر أن هذا الفوز هو الحادي عشر لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة واحدة والتعادل في ست، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة لخيتافي هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في خمس.