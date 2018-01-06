نابولي يعزز صدارته ويتغلب على هيلاس فيرونا

عزز فريق نابولي موقعه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على ضيفه هيلاس فيرونا 2 - صفر يوم السبت في المرحلة العشرين من المسابقة.

واكتسح لاتسيو مضيفه سبال 5 - 2 وتغلب ميلان على ضيفه كروتوني 1 - صفر واستعاد تورينو نغمة الانتصارات بفوز كبير 3 - صفر على بولونيا.

وفي باقي المباريات فاز بينيفينتو على ضيفه سامبدوريا 3 - 2 وجنوى على ضيفه ساسولو 1 - صفر.

وعلى ملعب سان باولو، انتهى الشوط الأول بين نابولي وفيرونا بالتعادل السلبي رغم الفرص الكثيرة التي لاحت لأصحاب الأرض.

وانتظر نابولي حتى الدقيقة 65 لتسجيل هدف السبق عن طريق المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي ثم أضاف الإسباني خوزيه كاييخون الهدف الثاني في الدقيقة 78.

الفوز رفع رصيد نابولي في الصدارة إلى 51 نقطة بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه يوفنتوس الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع مضيفه كالياري.

وضرب لاتسيو مضيفه سبال بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة، وتألق مهاجم منتخب إيطاليا شيرو إيموبيلي بشكل لافت وسجل أربعة أهداف للاتسيو، سوبر هاتريك.

وافتتح لويس ألبرتو التسجيل للاتسيو في الدقيقة الخامسة ثم سجل إيموبيلي الأهداف الأربعة الأخرى في الدقائق 19 و26 و41 و50، وانفرد إيموبيلي بصدارة قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الإيطالي برصيد 20 هدفا، ورفع لاتسيو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد سبال عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.

وفاز ميلان على ضيفه كروتوني بهدف نظيف سجله ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 54، ليرتفع رصيد ميلان إلى 28 نقطة في المركز العاشر وتجمد رصيد كروتوني عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر.

وظل بينيفينتو في المركز العشرين، الأخير، رغم فوزه على ضيفه سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل ماسيمو جوبي الهدفين الأول والثاني لبينيفينتو في الدقيقتين 69 و84 وأحرز إنريكو بريجنولا الهدف الثالث في الدقيقة 91، فيما تكفل جيانلوكا كابراري وداويد كوفناسكي بتسجيل هدفي سامبدوريا في الدقيقتين 46 و94.الفوز رفع رصيد بينيفينتو إلى سبع نقاط في المركز العشرين الأخير من انتصارين وتعادل وحيد و17 هزيمة.

وعلى الجانب الآخر فاز تورينو على ضيفه بولونيا بثلاثة أهداف دون رد، ليهدي بهذا الفوز هدية ثمينة لمديره الفني الجديد والتر ماتزاري في أول مباراة للفريق تحت قيادته حيث حل ماتزاري بدلا من سينيسا ميهايلوفيتش في تدريب الفريق بداية من يوم الخميس الماضي.

ورفع تورينو رصيده إلى 28 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع بعدما حقق اليوم الفوز الأول له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة فيما تجمد رصيد بولونيا عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر حيث تعرض اليوم للهزيمة الثانية على التوالي والرابع له مقبل انتصار واحد في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى تورينو الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله لورنزو دي سيلفستري من ضربة حرة في الدقيقة 38 .وفي الشوط الثاني، وأهدر إيريك بولجر ضربة جزاء لبولونيا تصدى لها سالفاتوري سيريغو حارس مرمى تورينو في الدقيقة 50، وأضاف مباي نيانغ وياغو فالكي هدفين لتورينو في الدقيقتين 53 و85.