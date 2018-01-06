هاينكس يستبعد انتقال فيدال إلى تشيلسي

استبعد يوب هاينكس المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم السبت انتقال لاعب خط وسط الفريق التشيلي الدولي أرتورو فيدال إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وقال هاينكس إن فيدال (30 عاماً) سيظل في صفوف بايرن صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) . وأتبع المدرب المخضرم: لن يسمح بايرن برحيل أي لاعب في يناير الحالي.



وكانت بعض وسائل الإعلام البريطانية أشارت إلى أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي يستهدف فيدال حيث سبق له تدريب هذا اللاعب عندما كن مديرا فنيا ليوفنتوس الإيطالي.



وانتقل فيدال لبايرن قبل بداية موسم 2015 - 2016 قادما من يوفنتوس مقابل 37 مليون يورو ويمتد عقده مع الفريق حتى 2019 مع وجود بند في العقد يتيح تمديده.