يورغن كلوب: مستوى فان ديك أعادنا إلى عالم الخيال

عبر يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم السبت عن بالغ سعادته بهدف الفوز 2-1 الذي أحرزه فيرجيل فان ديك في شباك إيفرتون في قمة مرسيسايد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة واصفا ما حدث بأنه قصة خيالية.



وسجل المدافع الهولندي هدف الفوز لليفربول في مباراته الأولى مع الفريق عقب انتقاله من ساوثامبتون الأسبوع الماضي في صفقة قياسية للنادي الإنجليزي عندما ارتقى عاليا وحول ركلة ركنية إلى مرمى إيفرتون برأسه في الدقيقة 84.



وأضاف كلوب وقد بدت عليه أثار بسعادة: هدف جميل وقصة خيالية في عالم لم يعد يعرف الكثير من قصص الخيال لذلك أعتقد أنه شيء مميز بالفعل.



وقد قال المدرب الألماني في وقت سابق إنه لا ينوي التعجل في إشراك لاعبه الجديد، الذي تعاقد معه ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في المباريات لكنه غير رأيه قبل المباراة.



وقال كلوب: بكل صراحة كان قرارا صعبا بنسبة مئة بالمئة. خطتي الأولى كانت عدم الدفع به من البداية لكن ديان (لوفرين) وراجي (راجنار كلافان) خاضا الكثير من المباريات في الأسابيع الأخيرة لذلك غيرت رأيي صباح اليوم وجاء القرار صائبا.



وقدم فان ديك أداء رائعا في الدفاع قبل أن ينتزع هدف الفوز إذ قال مدربه إنه سعيد للغاية بكل ما قدمه الدولي الهولندي.



وقال : إنه أظهر الليلة الكثير من الأشياء التي نريد منه أن يظهرها في المستقبل وهز الشباك بالطبع ولمسته الأولى كانت رائعة وظهر بشكل جيد تحت الضغط وشكل تهديدا من الكرات الثابتة.



ولم يكن مفاجأة أن يعبر الدولي الهولندي البالغ عمره 26 عاما عن سعادته بما قدمه في مباراته الأولى مع ليفربول قائلا: لا يمكنني تخيل أن تكون مباراتي الأولى أفضل من ذلك. كانت ليلة مذهلة. تسجيل هدف الفوز في مباراة قمة هي الأولى لي مع الفريق بمثابة أحلام طفل صغير لكني حققتها