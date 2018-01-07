أليغري: تقنية حكم الفيديو مفيدة.. ومثيرة للجدل

قال ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، إن استخدام حكم الفيديو المساعد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تسبب في مزيد من الجدال والخلافات.

لكنه يرى أن هذا النظام، من حيث المبدأ، يعتبر فكرة جيدة رغم أن الإيطاليين يحبون إثارة الخلاف والجدل، وفاز يوفنتوس حامل اللقب وصاحب المركز الثاني 1 - صفر على كالياري يوم السبت لكن الأخير اعترض على قرارين للحكم.

وقال نادي كالياري إنه كان يتعين على الحكم احتساب مخالفة لصالحه مباشرة قبل هدف يوفنتوس الذي أحرزه فيدريكو برنارديسكي في الدقيقة 74، لأن لاعبه ليوناردو بافوليتي تعرض لضربة بالمرفق من جانب المهدي بنعطية لكن الحكم أشار باستمرار اللعب دون استشارة حكم الفيديو المساعد.

وبعد ذلك طالب كالياري باحتساب ركلة جزاء لصالحه بدعوى لمس برنارديسكي الكرة بيده لكن الحكم تجاهل الطلب دون اللجوء لحكم الفيديو المساعد أيضا رغم أن وسائل إعلام إيطالية قالت إن المساعدين طلبوا منه ذلك.

وقال أليغري: استخدمت تقنية حكم الفيديو المساعد للحد من الخلافات والجدال لكنها بدلا من ذلك زاد الجدال وزادت الخلافات وربما يرجع ذلك جزئيا لحبنا نحن الإيطاليين لإثارة الجدل.

وأضاف أليغري: ربما يكون الحال أفضل مع استمرار الاستخدام في المستقبل. الحكام يعملون بصورة جيدة فعلا وسيتدربون على كيفية استخدامه في المواقف الأكثر إثارة للجدل ومن أبرزها التسلل.

وأشار أليغري أيضا: في كل مباراة هناك قرارت صعبة. في بعض الأحيان تكون هذه القرارات في صالحك أو في غير صالحك. وعلى الجميع تقبل مثل هذه القرارات.

وعلى غرار عدة بطولات أخرى يستخدم النظام في الدوري الإيطالي على سبيل التجربة.

ومن المقرر أن يتخذ المجلس الدولي لكرة القدم وهو المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية في مارس المقبل قرارا بشأن استخدام النظام بصورة دائمة في البطولات وبناء على هذا القرار يأمل الاتحاد الدولي "فيفا" في تطبيق النظام في كأس العالم 2018 في روسيا.