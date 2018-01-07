برشلونة يعود من الإجازة ويهز شباك ليفانتي بثلاثية

واصل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة التاريخ في عالم الساحرة المستديرة، بعدما عادل الرقم القياسي المسجل باسم النجم الألماني السابق جيرد مولر كأكثر من سجل أهدافا بقميص ناد واحد في الدوريات الخمسة الكبرى، وذلك خلال فوز فريقه برشلونة 3 - صفر على ضيفه ليفانتي يوم الأحد في المرحلة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعزز برشلونة الذي خاض مباراته الأولى في المسابقة خلال العام الجديد، صدارته للبطولة، بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة، ليعيد فارق النقاط التسع الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد. وفي المقابل، تجمد رصيد ليفانتي، الذي تكبد خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم، عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.



وافتتح ميسي، الذي احتفل بخوضه المباراة رقم 400 مع برشلونة في البطولة، التسجيل للفريق الكتالوني في الدقيقة 12 ليحكم قبضته على صدارة ترتيب هدافي المسابقة برصيد 16 هدفا.



أضاف النجم الأوروغواياني لويس سواريز الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 38، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 11 هدفا، تقاسم بها وصافة ترتيب الهدافين مع إياغو أسباس مهاجم سلتا فيغو.



وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، أضاف البرازيلي باولينيو الهدف الثالث لبرشلونة من متابعة لتمريرة سحرية لميسي، الذي صنع هدفه الثامن مع الفريق في البطولة هذا الموسم.