عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

بطل أوروبا السابق يقصي أرسنال من كأس إنجلترا

المصدر: لندن - رويترز
خسارة أرسنال الأخيرة في الدور الثالث كانت عام 1996
رابط مختصر

تعرض أرسنال، حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لهزيمة مفاجئة 4 - 2 أمام نوتنغهام فورست المنتمي للدرجة الثانية في الدور الثالث يوم الأحد.

وأحرز إيريك ليكاي هدفين ليمنح نوتنغهام، بطل أوروبا السابق، وصاحب الأرض التقدم 2 - 1 بنهاية الشوط الأول بعدما أدرك بير ميرتيساكر التعادل للفريق اللندني.

وجعل بن بريرتون، وهو واحد من سبعة لاعبين يبلغ عمرهم 23 عاما أو أقل في تشكيلة فورست، النتيجة 3 - 1 من نقطة الجزاء في الدقيقة 64.

واستغل داني ويلبيك خطأ من حارس المرمى ليقلص الفارق لأرسنال قبل 12 دقيقة على النهاية، لكن فورست حصل على ركلة جزاء أخرى سجل منها كيران دويل الهدف الرابع.

وهذه أول مرة يخسر فيها أرسنال في الدور الثالث منذ عام 1996 والمرة الأولى منذ تولي المدرب أرسين فينغر المسؤولية.

كلمات دالّة

#أرسنال, #نوتنغهام فورست, #كأس إنجلترا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر