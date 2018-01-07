بطل أوروبا السابق يقصي أرسنال من كأس إنجلترا

تعرض أرسنال، حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لهزيمة مفاجئة 4 - 2 أمام نوتنغهام فورست المنتمي للدرجة الثانية في الدور الثالث يوم الأحد.

وأحرز إيريك ليكاي هدفين ليمنح نوتنغهام، بطل أوروبا السابق، وصاحب الأرض التقدم 2 - 1 بنهاية الشوط الأول بعدما أدرك بير ميرتيساكر التعادل للفريق اللندني.

وجعل بن بريرتون، وهو واحد من سبعة لاعبين يبلغ عمرهم 23 عاما أو أقل في تشكيلة فورست، النتيجة 3 - 1 من نقطة الجزاء في الدقيقة 64.

واستغل داني ويلبيك خطأ من حارس المرمى ليقلص الفارق لأرسنال قبل 12 دقيقة على النهاية، لكن فورست حصل على ركلة جزاء أخرى سجل منها كيران دويل الهدف الرابع.

وهذه أول مرة يخسر فيها أرسنال في الدور الثالث منذ عام 1996 والمرة الأولى منذ تولي المدرب أرسين فينغر المسؤولية.