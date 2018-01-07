بيتيس يكتسح إشبيلية بخماسية في ديربي الأندلس

اكتسح ريال بيتيس غريمه إشبيلية 5-3 في مباراة ديربي الأندلس التي أقيمت ضمن مواجهات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإسباني "لا ليغا".

وعلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان تقدم فابيان رويز بهدف لبيتيس في الدقيقة الأولى ثم تعادل وسام بن يدر لإشبيلية في الدقيقة 13 ولكن زهير فضال أعاد بيتيس للمقدمة في الدقيقة 22 قبل أن يدرك سيمون كاير التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 40.



وفي الشوط الثاني سجل رضا دورميزي وسرجيو ليون الهدفين الثالث والرابع لبيتيس في الدقيقتين 63 و65 ثم أحرز لينغليت كليمونت الهدف الثالث لإشبيلية في الدقيقة 67 ثم تكفل البديل كريستيان تيو بتسجيل الهدف الخامس لبيتيس في الدقيقة 94 بعد مشوار ماراثوني من منتصف الملعب.



ورفع الفوز رصيد بيتيس إلى 24 نقطة في المركز الثامن وتجمد رصيد إشبيلية عند 29 نقطة في المركز الخامس.