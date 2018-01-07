قرعة ألمانيا تضع بايرن ميونيخ أمام بادربورن

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، التي أجريت يوم الأحد، عن وقوع فريق بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني، بوندسليغا، في مواجهة سهلة أمام بادربورن، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الألماني.

كما أسفرت القرعة عن وقوع فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي خسر المباراة النهائية للمسابقة في الموسم الماضي، أمام جاره ماينز، في حين يلتقي بايرليفركوزن مع فيردر بريمن، وشالكه مع فولفسبورغ.

وكان بادربورن أطاح بفرق سانت باولي وبوخوم وإنغولشتات، التي تلعب جميعها في دوري الدرجة الثانية، خلال مسيرته بالبطولة، في حين تغلب بايرن ميونيخ، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، حامل اللقب، في دور الستة عشر بالمسابقة.

وتجرى مباريات دور الثمانية يومي السادس والسابع من فبراير القادم، على أن يقام لقائي الدور قبل النهائي يومي 17 و18 أبريل المقبل، فيما تلعب المباراة النهائية في 19 مايو القادم بالملعب الأولمبي للعاصمة برلين.