كين يسجل هدفين في فوز توتنهام على ويمبلدون

رفع هاري كين رصيده إلى 27 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم بثنائية سريعة ليفوز توتنهام 3-صفر على ويمبلدون المنتمي للدرجة الثالثة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم باستاد ويمبلي يوم الأحد.



وبذل توتنهام جهدا كبيرا ليهز شباك ضيفه قبل أن يحسم كين الأمور عمليا بهدفين في الدقيقتين 64 و66. وأضاف يان فيرتونخن الهدف الثالث.



وأثبت ويمبلدون أنه منافس عنيد إلى أن أرسل موسى سيسوكو تمريرة عرضية إلى كين الذي انزلق ليحولها داخل الشباك. وجعل كين النتيجة 2-صفر عندما حول تسديدة زميله كايل ووكر-بيترز في المرمى من مدى قريب.



وسجل فيرتونخن هدفا رائعا من مسافة بعيدة قبل ثماني دقائق على النهاية، وهو أول هدف له مع الفريق اللندني في أربع سنوات.



وكاد ويمبلدون، الذي تأسس في 2002 ليحل محل النادي الذي أصبح فيما بعد ميلتون كينز دونز، أن يهز الشباك في الشوط الأول لكن تسديدة جيمي عبده ارتدت من العارضة.