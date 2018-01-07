ماتويدي: تعرضت إلى إهانات عنصرية أمام كالياري

قال بليز ماتويدي لاعب وسط يوفنتوس يوم الأحد إنه تعرض لإهانة عنصرية خلال الفوز على كالياري 1 - صفر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت وذلك بعد أيام من معاقبة فيرونا عقب توجيه جماهيره إهانات مماثلة للاعب الفرنسي.

وفرضت غرامة على فيرونا وأغلق ملعبه جزئيا عقب توجيه جماهيره إهانات عنصرية للاعب البالغ عمره 30 عاما عقب تسجيله الهدف الأول في فوز فريقه 3 - 1 خارج ملعبه في 30 ديسمبر الماضي.

وكتب ماتويدي على حسابه على فيسبوك عقب مباراة كالياري: اليوم تعرضت لهتافات عنصرية خلال المباراة. أناس ضعفاء يحاولون استفزازي بهذه الكراهية. لا أعرف الكراهية ولا يسعني سوى الشعور بالأسى على هؤلاء الذين يمثلون نماذج سيئة. كرة القدم وسيلة لنشر المساواة والعواطف والإلهام ولهذا أنا هنا.. من أجل السلام.

وانضم ماتويدي، الذي خاض 62 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، ليوفنتوس قبل بداية الموسم الحالي وسجل هدفين مع حامل لقب الدوري الإيطالي.