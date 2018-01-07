مدرب برشلونة: كوتينيو لا يستطيع اللعب كحارس مرمى

أعرب إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني عن تطلعه لإضافة اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو المنضم حديثا لصفوف الفريق، مشيراً بأنه لا يستطيع اللعب كحارس مرمى.

وصرح فالفيردي لوسائل الإعلام، عقب فوز فريقه السهل على ضيفه ليفانتي في المرحلة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإسباني: بإمكان كوتينيو تقديم الكثير من الإسهامات للفريق، لديه القدرة على تسجيل الأهداف وصناعتها، ويمتلك حسا هجوميا رائعا، إنه لاعب كنا ننتظر قدومه منذ فترة طويلة، وجاءت اللحظة الآن لكي يتواجد معنا.



وبسؤاله عن المركز الذي سوف يشغله كوتينيو في برشلونة، رد فالفيردي قائلا: حسنا، سوف نسمح له بالتدريب ليوم واحد على الأقل أولا، لكنه يستطيع اللعب في داخل منطقة الجزاء، وخارجه، في اليمين واليسار أيضا، لكنني لا أراه يصلح حارسا للمرمى.



وحول عودة كوتينيو إلى الدوري الإسباني مرة أخرى، وعودته إلى زملائه السابقين، قال فالفيردي: نأمل أن ينسجم بسرعة كبيرة لأنه يعرف لويس سواريز وباولينيو وبطولة الدوري الإسباني.