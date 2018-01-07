ميرالاس يعود إلى أولمبياكوس على سبيل الإعارة

قال إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد، إن جناحه كيفن ميرالاس عاد إلى ناديه السابق أولمبياكوس اليوناني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وسجل ميرالاس، 30 عاما، هدفا في 186 مباراة مع إيفرتون منذ انضمامه للفريق في 2012، لكنه عانى لفرض نفسه على التشكيلة الأساسية هذا الموسم، حيث خاض خمس مباريات بالدوري فقط منها ثلاث كبديل.

وقضى الدولي البلجيكي موسمين في أولمبياكوس سجل خلالهما 34 هدفا في 71 مباراة، ليقود الفريق اليوناني للفوز بلقب الدوري المحلي عامي 2011 و2012.

وشارك ميرالاس آخر مرة مع إيفرتون في الفوز 3 - صفر على أبولون ليماسول القبرصي في الدوري الأوروبي الشهر الماضي.