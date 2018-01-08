بولت يدخل مجال كرة القدم للوصول إلى مانشستر يونايتد

سيحظى العداء الجامايكي الأسطوري أوسين بولت الذي اعتزل ألعاب القوى في صيف العام 2017، بفرصة اختبار قدراته الكروية عندما يخوض تجربة مع بوروسيا دورتموند الألماني.

ولطالما أعرب البطل العالمي والأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي في سباقي السرعة (9,58 ثوان في 100 م و19,19 في 200 م)، عن رغبته بلعب كرة القدم، وكان يفضل ان يختبر قدراته مع الفريق الذي يعشقه وهو مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي مقابلة نشرتها الأحد صحيفة "صنداي اكسبرس" البريطانية، أكد الجامايكي البالغ 31 عاما: سنقوم بتجربة مع دروتموند في مارس، وستحدد ما سأقوم به في مسيرتي، أي طريق ستسلكه.

وواصل: إذا قالوا أني جيد، وأني بحاجة الى بعض التمارين، فسأقوم بذلك، أشعر بالتوتر. أنا لا أتوتر عادة لكن هذا الأمر مختلف، هذه كرة القدم الآن. احتاج إلى الوقت للتأقلم لكني سأعتاد عليها ما أن ألعب بضعة مباريات.

ويتشارك بولت مع دورتموند الراعي الرسمي، وهو شركة التجهيزات الرياضية "بوما" التي كانت خلف هذه التجربة. وكشف بولت أن أحد أكبر أحلامه هو التوقيع مع مانشستر يونايتد. إذا قال دورتموند أني جيد بما فيه الكفاية، سأنكب (على العمل) وأتمرن بكل عزيمة.

وواصل: تحدثت الى أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق وقلت له أن عليه التوصية بي. فقال لي إذا وصلت الى قمة لياقتي البدنية وأصبحت جاهزا، سيرى ما في امكانه فعله.