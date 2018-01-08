سلتا فيغو يعطل الريال.. ويبعده عن برشلونة بـ16 نقطة

واصل ريال مدريد ترنحه في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما فقد نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على لقب البطولة التي توج بها في الموسم الماضي، عقب تعادله المخيب 2 - 2 مع مضيفه سلتا فيغو في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة يوم الأحد.



وبتلك النتيجة، ظل الريال في المركز الرابع بترتيب البطولة برصيد 32 نقطة، بفارق 16 نقطة كاملة خلف غريمه التقليدي برشلونة (المتصدر)، علما بأن الفريق مازال يمتلك مباراة مؤجلة أمام ليغانيس. في المقابل، ارتفع رصيد سلتا فيغو إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر.



وظهر الريال بشكل باهت للغاية على مدار شوطي المباراة، حيث ابتعد نجومه عن مستواهم المعتاد، لاسيما نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الوقت الذي كان فيه سلتا قريبا للغاية من حصد النقاط الثلاث لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه في أكثر من مناسبة.



وبادر الدنماركي دانييل فاس بالتسجيل لمصلحة سلتا في الدقيقة 33، غير أن الفريق المضيف لم يهنأ بتقدمه طويلا، بعدما أحرز النجم الويلزي غاريث بيل هدفين للريال في الدقيقتين 36 و38.



وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أدرك سلتا فيغو التعادل في الدقيقة 82 عن طريق ماكسي غوميز، الذي نجح في تعويض ركلة جزاء أهدرها زميله إياغو أسباس في الدقيقة 72.



وتأتي تلك النتيجة، لتضاعف من حدة الانتقادات الموجهة للاعبي الفريق الملكي، ومديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، خاصة بعدما اكتفى الفريق بتحقيق انتصار وحيد فقط خلال مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة.