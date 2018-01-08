رابطة المحترفين الإنجليزية: صلاح أفضل لاعب في ديسمبر

المصدر: لندن - د ب أ

أحرز النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لشهر ديسمبر

وتصدر صلاح استفتاء رابطة اللاعبين المحترفين لجائزة أفضل لاعب في الشهر الماضي وتوج بالجائزة للشهر الثاني على التوالي.

وتفوق صلاح على البرازيلي فيليب كوتينيو والإنجليزي هاري كين والبلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني نيكولاس أوتامندي وجوردان بيكفورد. وحصل صلاح على 50 بالمئة من الأصوات بعد أن سجل 6 أهداف وصنع أربعة أهداف خلال 8 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وتوج صلاح قبل أيام قليلة بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017، متفوقًا على زميله ساديو ماني، وبيير إيمريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند.