فينغر: نوتنغهام فورست فريق منظم وعظيم

أكد أرسين فينغر، المدير الفني لفريق أرسنال الأول لكرة القدم، أن فريقه اصطدم بفريق قوي ومنظم وهو فريق نوتنغهام فورست الذي تأهل على حسابه في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وودع أرسنال، حامل اللقب، بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب خسارته أمام نوتنغهام فورست 2 - 4 يوم الأحد في دور الـ64.

وقال فينغر بعد المباراة: واجهنا فريقا قويا وحاسما ودخل المباراة بتركيز شديد. التحديات كانت حاسمة. بشكل عام، أداؤنا لم يكن جيدا بالشكل المطلوب.

وأجرى فينغر أجرى سلسلة من التغييرات على تشكيلة الفريق، وأضاف: هناك لاعبون كثيرون اقتربوا من الشعور بالإرهاق ونخوض مباراة أخرى يوم الأربعاء.

وتابع: عندما تفشل في تحقيق الفوز، تكون التشكيلة هي مثار التساؤلات. أؤمن بأننا نمتلك فريقا لديه خبرة كبيرة. يوجد ثمانية أو تسعة لاعبين دوليين. من السهل التفكير بأن هذه هي المشكلة.