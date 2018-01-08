كوتينيو: نيمار أقنعني بالانتقال إلى برشلونة

أكد البرازيلي فيليبي كوتينيو بعد توقيع عقده مع ناديه الجديد برشلونة الإسباني أنه مختلف عن مواطنه نيمار الذي انتقل من النادي الكاتالوني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي في صفقة جعلت منه أغلى لاعب في العالم.

وقال كوتينيو: نحن لاعبان مختلفان. نيمار لاعب هائل، كما قلت، إلا أن لكل منا ميزات مختلفة، وأنا أتيت إلى هنا من أجل إيجاد فضائي الخاص. وذلك في أول مؤتمر صحافي بعد انضمامه لبرشلونة قادما من ليفربول الإنجليزي، في صفقة قدرت قيمتها بـ 160 مليون يورو.

وأضاف: تحدثت إلى نيمار وهنأني البارحة عندما علم بالموضوع. وأتبع: حدثني عن المدينة والزملاء، وقال لي إن الفريق يحظى بغرفة تبديل ملابس لا تصدق (في إشارة الى الأجواء بين اللاعبين).

وردا على سؤال عن المقارنة بين نيمار زميله في المنتخب البرازيلي، والأرجنتيني ليونيل ميسي زميله في برشلونة، قال كوتينيو: هما لاعبان كبيران، ولا حاجة لأقول ذلك. ألعب مع نيمار في المنتخب، ونحن صديقان منذ الطفولة. وسأكتشف اللعب إلى جانب ميسي حاليا. هو لاعب كبير وأنا سعيد جدا وسيكون شرفا بالنسبة لي القول إنني لعبت معه.