كوتينيو يرتدي قميص الأسطورة كرويف مع برشلونة

قرر نادي برشلونة الإسباني منح نجمه البرازيلي الجديد فيليب كوتينيو القميص رقم 14 خلال مشواره مع الفريق، وهو الرقم الذي كان يرتديه أسطورة برشلونة الراحل يوهان كرويف.



وانتقل النجم البرازيلي الدولي كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو بخلاف 40 مليون يورو في صورة حوافز ليصبح اللاعب هو الأغلى في تاريخ الدوري الإسباني.



ويرتدي الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدافع برشلونة القميص رقم 14 حاليا، لكن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما اقترب من الرحيل عن النادي الكاتالوني بعدما تلقى عرضا من أحد الأندية الصينية.