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كوتينيو يوقع عقده مع برشلونة.. ويغيب 20 يوماً

المصدر: برشلونة - رويترز
كوتينيو انتقل إلى برشلونة لقاء 160 مليون يورو
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لن يتمكن فيليب كوتينيو من الظهور لأول مرة مع برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في القريب العاجل وذلك بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها أثناء وجوده ضمن صفوف ليفربول الانجليزي وستبعده لمدة ثلاثة أسابيع.

واجتاز صانع اللعب البرازيلي الفحص الطبي يوم الإثنين والذي شخص من خلاله أطباء برشلونة الإصابة التي أبعدته عن صفوف ليفربول في الانتصار على بيرنلي 1-صفر ضمن الدوري الانجليزي الممتاز في الأول من يناير الجاري.

وذكر برشلونة في بيان: يعاني كوتينيو من إصابة في فخذه الأيمن وسيغيب لمدة 20 يوما. وهو ما يعني انه من المحتمل أن يظهر لأول مرة مع الفريق في لقاء قمة كاتالونيا أمام إسبانيول في الرابع من فبراير المقبل.

وقال كوتينيو لدى تقديمه إن الانتقال لبرشلونة حلم تحقق . وأوضح : حققت حلمي باللعب لهذا النادي.

ووافق برشلونة على دفع 160 مليون يورو لضم كوتينيو من ليفربول يوم السبت ليصبح أغلى صفقة يبرمها النادي الكاتالوني.

كلمات دالّة

#كوتينيو, #برشلونة, #ليفربول

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