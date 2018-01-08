هاري كين: تحقيق البطولات شرط استمراري مع توتنهام

أعرب المهاجم هاري كين عن سعادته بالاستمرار في صفوف توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم شريطة تحقيق بطولات وتهيئة بيئة مناسبة للاعب لإثبات قدراته.

ورفع كين رصيده إلى 27 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم بثنائية سريعة ليفوز توتنهام 3 - صفر على ويمبلدون المنتمي للدرجة الثالثة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم باستاد ويمبلي يوم الأحد.

ونجح كين البالغ من العمر 24 عاما في جذب اهتمام أندية أوروبية كبرى خلال المواسم الأخيرة مع توقع رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق في أكتوبر الماضي أن يحاول النادي الإسباني ضم المهاجم الإنجليزي إلى صفوفه.

وردا على سؤال عما يجب على توتنهام فعله لضمان استمرار اللاعب بين صفوف الفريق لفترة طويلة قال كين: نريد أن نحقق بطولات هذا هو الهدف وما دام الفريق يحقق هذا فسأكون سعيدا بالبقاء هنا، دائما ما كنت أقول أن من يصر على التحسن يحقق التحسن بالفعل، ونريد الفوز ببطولة وهذه المسابقة نطمح في تحقيقها.

وخسر توتنهام نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية في 2015 وهو نفس العام الذي بدأ فيه نجم كين في الصعود. ولم يحقق توتنهام أي لقب منذ الفوز بكأس الرابطة موسم 2007-2008. ويحتل النادي اللندني المركز الخامس برصيد 41 نقطة في 22 مباراة وبفارق 21 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر. ويرى كين أن كأس الاتحاد يوفر لهم فرصة واقعية لتحقيق الفوز ببطولة.

ويواجه توتنهام منافسه إيفرتون صاحب المركز التاسع في الدوري يوم السبت.