لاتسيو يتم تعاقده مع الأوروغوياني كاسيريس

المصدر: روما - د ب أ

تعاقد نادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم يوم الإثنين مع المدافع الأوروغوياني مارتن كاسيريس من نادي هيلاس فيرونا الإيطالي بعقد يمتد لعام واحد فقط مع بند يتيح تمديد العقد لعام آخر.

وتغلب كاسيريس على لعنة الإصابات التي طاردته في الموسم الماضي وخاض 13 مباراة مع فيرونا في الموسم الحالي.

ويستطيع كاسيريس، 30 عاما، المشاركة مع لاتسيو في المباراة أمام كييفو لدى استئناف فعاليات بطولة الدوري الإيطالي في 21 يناير الحالي.

وسبق لكاسيريس أن لعب لعدة أندية من بينها برشلونة وفياريال وأشبيلية في إسبانيا ويوفنتوس الإيطالي وساوثهامبتون الإنجليزي وفاز مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي خمس مرات ومع برشلونة بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا كما خاض 75 مباراة دولية مع منتخب أوروجواي وسجل خلالها أربعة أهداف.