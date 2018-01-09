الاتحاد الصيني يحذر الأندية من التعاقد مع أوباميانغ

دفعت شائعات انتقال المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ إلى غوانزو إيفرغراند أو بكين غوان الاتحاد الصيني لكرة القدم لتحذير الناديين من دفع ضرائب كبيرة في حال خرق قواعد الانتقالات بالدوري الممتاز.



وذكرت وسائل إعلام صينية أن الناديين يتواصلان مع لاعب بروسيا دورتموند للتعاقد معه بعدما ارتبط اسمه بالرحيل عن المانيا رغم تصدره قوائم الهدافين باستمرار.



وتشير تكهنات إلى أن قيمة الصفقة قد تبلغ 70 مليون يورو (83.4 مليون دولار) لجلب مهاجم الغابون إلى الصين.



لكن القواعد التي فرضت العام الماضي تفرض نسبة 100 في المئة من الضرائب على صفقات ضم لاعبين أجانب تتخطى 70 مليون دولار لذا تدخل الاتحاد الصيني لتذكير الناديين بأن هذه القواعد لا تزال سارية.



وقال الاتحاد الصيني في بيان: التقارير الأخيرة التي تزعم تنافس ناديين بالدوري الصيني الممتاز لضم لاعب أجنبي أثارت الكثير من الاهتمام.



وأضاف: لفتت القضية انتباه الاتحاد الصيني الذي أرسل خطابا إلى الناديين المعنيين من أجل توضيح الأمور وسيتعامل الاتحاد بجدية مع أي خرق للقواعد.



وفرضت القواعد العام الماضي لكبح الإنفاق الضخم خاصة بعدما تخطى شنغهاي سيبج الرقم القياسي في الانتقالات داخل آسيا وضم البرازيلي أوسكار من تشيلسي مقابل 60 مليون يورو.