الكولمبي رويدا مدرباً لمنتخب تشيلي

ترك المدرب الكولومبي رينالدو رويدا نادي فلامنغو البرازيلي ليتولى قيادة منتخب تشيلي لكرة القدم ليحل مكان خوان أنطونيو بيتزي الذي استقال من منصبه وتولى تدريب المنتخب السعودي.



وقال أرتورو صلاح رئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم في بيان: حصلنا على الوقت الكافي للعثور على البديل المناسب لفريقنا، فهو مدرب يمتلك خبرة على المستوى الدولي وتأهل لكأس العالم من قبل وعمل في أعلى مستويات اللعبة.



ولدى رويدا (60 عاما) خبرة دولية سابقة كمدرب لكولومبيا وهندوراس والإكوادور. وانضم رويدا إلى فلامنغو العام الماضي بعد فترة ناجحة مع أتليتيكو ناسيونال الذي قاده لإحراز لقب كأس ليبرتادرويس في 2016.



وسيستمر عقده مع تشيلي حتى نهاية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 سيتم تمديده إذا تأهل أبطال أميركا الجنوبية إلى النهائيات.



وقال فلامنغو إن بديل رويدا سيكون باولو سيزار كاربيجياني الذي يمتلك تاريخا طويلا مع النادي القادم من ريو دي جانيرو كلاعب ومدرب.