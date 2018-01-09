باشاك شهير يقترب من ضم التركي أردا توران

أعلن نادي باشاك شهير متصدر الدوري التركي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه بات قريبا من ضم التركي الدولي أردا توران لاعب وسط برشلونة الإسباني.



وذكرت تقارير تركية أن برشلونة سيدفع نصف راتب اللاعب بعد رحيله لكن باشاك شهير قال إنه لا تزال هناك بعض الأمور المعلقة.



وقال جوكسيل جوموشداج رئيس النادي التركي: رغم أننا توصلنا إلى اتفاق مبدئي بخصوص أمور عديدة فإنه لا تزال هناك بعض الخطوات المتبقية.



وأضاف: فريقي في مفاوضات مع وكيل اللاعب ومسؤولي برشلونة. أتمنى أن يعودوا من هناك بنتيجة إيجابية.



وعانى لاعب منتخب تركيا منذ انتقاله إلى برشلونة في 2015 مقابل 34 مليون يورو قادما من أتليتيكو مدريد ولم ينجح في دخول التشكيلة الأساسية بانتظام وسجل 19 هدفا في 53 مباراة في كل المسابقات.



ولم يلعب توران (30 عاما) مع برشلونة خلال النصف الأول من الموسم الجاري.