تيفيز: أرغب بالمشاركة في كأس العالم

أعرب المهاجم الارجنتيني كارلوس تيفيز العائد إلى فريقه السابق بوكا جونيورز عن أمله بالمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا الصيف المقبل.

وقال تيفيز بعد أن قدمه النادي: تبقى أمامي بضع سنوات في كرة القدم، وأن يشارك لاعبا بسني في كأس العالم سيكون أمرا جيداً. وتعود المرة الاخيرة التي مثل فيها تيفيز (يبلغ الرابعة والثلاثين الشهر المقبل) في أكتوبر 2015.

وعاد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وجاره سيتي ويوفنتوس الايطالي إلى ناديه السابق بوكا جونيورز الأسبوع الماضي بعد سنة صعبة في شنغهاي شينخوا الصيني برغم راتبه المرتفع حيث كان يتقاضى 730 ألف يورو في الأسبوع الواحد، ما جعل منه واحدا من أعلى اللاعبين راتبا في العالم.

وتابع تيفيز: أريد أن استمتع بالعامين المقبلين مع بوكا لأنه آخر شيء تركته. أنا بحالة جيدة ويكون الأمر أسهل عندما أكون سعيدا.